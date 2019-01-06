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ولي عهد أبو ظبي يبحث في باكستان مسائل إقليمية ودولية

أخبار العالم العربي

ولي عهد أبو ظبي يبحث في باكستان مسائل إقليمية ودولية
وام
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قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أجرى مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في إسلام أباد، مباحثات بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

ووفقا للوكالة الإماراتية، فقد ركزت المباحثات أيضا على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين "بما يخدم المصالح المشتركة بينهما".

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وأشارت إلى أن الإمارات كانت قد أعلنت قبل أيام عن وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في المصرف المركزي الباكستاني "دعما للاقتصاد المحلي وذلك تأكيدا على التزام ووقوف دولة الإمارات الدائم.. بجانب الشعب الباكستاني".

المصدر: وام

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