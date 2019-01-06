أنقرة: نستهدف الإرهابيين وليس أكراد سوريا

نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تكون بلاده تستهدف الشعب الكردي في شمال سوريا، واصفا هذه الادعاءات بأنها غير منطقية.

وشدد قالن، في بيان صدر اليوم الأحد، على أن الجيش التركي لا يستهدف سوى مسلحي تنظيمات "داعش" و"فيتو"، (الخدمة التابعة للداعية والسياسي المعارض فتح الله غولن)، و"بي كا كا/ب ي د/ي ب ك"، (حزب العمال الكردستاني)، الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا، والفصائل المسلحة الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف: "لا يمكن للإرهابيين أن يمثلوا الأكراد، والادعاء بأن تنظيما إرهابيا يمثل الأكراد هو، في المقام الأول، إساءة لإخوتنا الأكراد".

وأكد قالن أن هدف تركيا من محاربة "حزب العمال الكردستاني" وامتداده في سوريا، هو "تخليص الأكراد من ظلم واضطهاد هذه المنظمة الإرهابية".

وقال قالن إن هدف تركيا من مكافحة الإرهاب هو حماية أمنها القومي وتحقيق السلام الإقليمي وضمان الاستقرار والأمن.

وشدد على أن بلاده عازمة على مواصلة بذل الجهود من أجل إنهاء الحرب في سوريا دون التمييز بين "الإخوة السوريين عرقيا ودينيا ومذهبيا"، وتحقيق الأمن والوصول إلى مرحلة الانتقال السياسي.

وصدرت تصريحات إبراهيم كالين عقب كلام مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه سيشدد خلال محادثاته هذا الأسبوع مع المسؤولين الأتراك، ومن بينهم أردوغان، على ضرورة حماية أكراد سوريا الذين تحالفوا مع واشنطن في الحرب ضد "داعش"، مع بدء سحب الجيش الأمريكي قواته من البلاد.

المصدر: وكالات