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ترامب يشيد ببناء السيسي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

ترامب يشيد ببناء السيسي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببناء مصر كاتدرائية "ميلاد المسيح" الأكبر في الشرق الأوسط،، مشيدا بـ "جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى جعل بلاده أكثر شمولية".

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وغرد ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر وهم يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يقود بلاده نحو مستقبل أكثر شمولية".

واكتمل بناء كاتدرائية ميلاد المسيح"بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وسيقام فيها قداس عيد الميلاد، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة وأساقفة الكنيسة القبطية.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط إذ تتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

المصدر: RT + وكالات

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