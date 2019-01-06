الأطباء الروس ينقذون ساق فتى سوري من البتر

أجرى أطباء روس، عملية جراحية معقدة لفتى سوري يبلغ من العمر عشر سنوات، وتمكنوا من إنقاذ ساقه الوحيدة بعد فقدانه الأخرى.

وأصيب الطفل السوري بجروح بالغة نتيجة انفجار قذيفة، وفقد خلال ذلك إحدى ساقيه. وبسبب انعدام الرعاية الطبية الضرورية أصيبت ساقه الأخرى بالتهابات قوية، وظهر خطر بترها لإنقاذه من التدهور اللاحق.

ولحسن حظ الفتى، نقل إلى معهد جراحة الأطفال الطبي في موسكو لتلقي العلاج اللازم بهدف إنقاذ ساقه المتبقية، في الـ 12 ديسمبر، حيث أجريت له عدة عمليات جراحية في غاية التعقيد ساعدت في الحفاظ على ساقه. كما تم تقديم المساعدة الطبية لأمه المصابة بالتهاب رئوي.

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وزار ممثلو الحرس الوطني الروسي، الطفل وأمه في المستشفى وقدموا لهما هدايا بمناسبة رأس السنة الجديدة وتمنوا لهما الشفاء العاجل .

المصدر: نوفوستي