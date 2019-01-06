لحسن سلوكه.. الإفراج قبل انتهاء المدة عن حارس حدود إسرائيلي قتل فتى فلسطينيا

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الضابط في حرس الحدود الإسرائيلي بن ديري، الذي أدين بقتل الفتى الفلسطيني نديم نوارة خلال مشاركته عام 2014 في فعاليات إحياء ذكرى النكبة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الضابط الذي حكم بالسجن 18 شهرا، أفرج عنه بعد أن تم تقصير محكومتيه بنسبة الثلث، من قبل لجنة الإفراج المبكر على حسن سلوكه.

وأشارت إلى أن النيابة عارضت قرار الإفراج لكن لجنة الإفراج عن المعتقلين رفضت الاعتراض.

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وفي 2017 توصلت النيابة إلى اتفاق مع فريق الدفاع عن الضابط يعترف بموجبه بالتسبب بالوفاة تحت الإهمال، مقابل تقليص حكمه.

وفي أبريل الماضي حكمت المحكمة المركزية في القدس على ديري بالسجن مع النفاذ لمدة تسعة أشهر، والسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف شيكل تعويضا لعائلة القتيل الفلسطيني، إلا أن المحكمة العليا ضاعفت عقوبة السجن من تسعة أشهر إلى 18 شهرا.

المصدر: وكالات