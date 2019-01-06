نائب مسيحي لـRT: الوقف المسيحي ورجال الدين متواطئون في بيع الكنائس وهدمها في العراق

اتهم النائب المسيحي جوزيف صليوا الوقف المسيحي ورجال دين مسيحيين بالتواطؤ في عمليات بيع الكنائس وهدمها في العراق.

وقال صليوا في حديث لـRT: "الكنيسة السريانية وافقت على تحويل كنيسة السريان الكاثوليك في منطقة الشورجة ببغداد إلى موقع تجاري بعد بيعها، وهذا مخالفة لقانون الوقف المسيحي الذي ينص على أن عقارات الوقف إما يتم تأجيرها أو استبدالها بعقار آخر وليس بيعها".

وأضاف: "بيعت الكثير من العقارات المسيحية التابعة للوقف لكن لا أحد يعرف أين ذهبت أموالها، وهذا يؤشر على فساد وتواطؤ الوقف ورجال دين مسيحيين كبار".

المصدر: RT