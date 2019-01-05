الجيش السوري يتصدى لمحاولات تسلل للمسلحين بريفي حماة وإدلب

نفذ الجيش السوري عمليات ضد مجموعات مسلحة حاولت التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية في ريفي حماة وإدلب.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي استهدفت مسلحي "كتائب العزة" المتسللين من محور بلدة لحايا في الريف الشمالي وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفها.

وذكرت "سانا" أيضا وحدات من الجيش ردت بالنيران من أسلحة متنوعة على تحركات مجموعات مسلحة على محاور تسللها "المرصودة بدقة" من عناصر الاستطلاع، مشيرة إلى أن المسلحين تحركوا من منطقة وادي الدورات وبلدة اللطامنة وقرية حصرايا بريف حماة الشمالي باتجاه مناطق آمنة ونقاط عسكرية بالمنطقة للاعتداء عليها.

وحسب معلمات الوكالة، أوقع الجيش السوري قتلى ومصابين في صفوف المسلحين ودمر نقاطا محصنة لهم في عمق مناطق تسللهم.

كما وجه الجيش ضربات المدفعية على بؤر ومحور تسلل مجموعة مسلحة تحركت من قرية البانة باتجاه نقطة عسكرية بريف حماة الشمالي، وأوقع عددا من أفرادها قتلى ومصابين.

وفي ريف إدلب، نفذ الجيش عمليات مكثفة على مواقع المجموعات المسلحة في قريتي الزرزور والفرجة "ردا على خروقاتها المتكررة لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح".

كما تعاملت وحدة من الجيش السوري مع مجموعات مسلحة تنتمي إلى "الحزب التركستاني" وتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حاولت التسلل من مواقع انتشارها في قريتي الناجية وبداما ومحيطهما في أقصى الريف الغربي لإدلب، و"ردتها على أعقابها بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها"، حسب وكالة "سانا".

يذكر أنه تنتشر في ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف إدلب مختلف الجماعات المسلحة، بما فيها "هيئة تحرير الشام" التي يكوّن إرهابيو "جبهة النصرة" نواتها، وكذلك ما يسمى بـ "الجبهة الوطنية" و"الحزب التركستاني" و"أحرار الشام" وغيرها.

المصدر: سانا