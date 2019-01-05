العراق.. تحقيق في تعيين مسؤول بسلطة الطيران المدني تحت التهديد

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق في تعيين نائب مدير عام لسلطة الطيران المدني تحت التهديد وتجميد العمل بأمر تعيينه.

وجاء في بيان نشر على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على "فيسبوك" أن عادل عبدالمهدي أمر "بإجراء تحقيق حول معلومات تشير الى صدور أمر إداري من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني لتعيين إحدى الشخصيات بمنصب نائب مدير عام السلطة تحت طائلة التهديد والتخويف".

وأمر عبد المهدي كذلك بـ "اعتبار الاجراء الاداري المتعلق بمنصب نائب رئيس السلطة مجمدا وغير نافذ"، واستمرار العمل بالسياقات السابقة لحين إنهاء التحقيق والتأكد.

كما وجه رئيس الوزراء العراقي "بإتخاذ الاجراءات الكفيلة وإنزال أشد العقوبات بكل من يستخدم التهديد أو يستغل سلطاته لإرغام المواطنين أو مؤسسات الدولة على القيام بإجراءات مخالفة للقانون والنظام".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جماعات مسلحة أرغمت مدير سلطة الطيران المدني علي خليل في وقت سابق على تعيين معاون له تحت طائل التهديد.

المصدر: RT