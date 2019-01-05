انتقادات لاذعة لناصر القصبي إثر تعليقه على قضية لقيط مكة
انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان السعودي ناصر القصبي، معتبرين أنه سعى عبر تناول قضية اللقيط لاستغلال قضية إنسانية للترويج لمسلسله الجديد "العاصوف".
وأعاد الفنان السعودي نشر خبر العثور على الطفل اللقيط في مكة المكرمة، وعلق بالقول: "نسأل الله السلامة لقيط... في وضح النهار... الله يحمانا وياكم من الشر وبما أن الشيء بالشيء يذكر، سيعاد بث "العاصوف" على mbc الأسبوع القادم".
نسأل اللة السلامه— ناصر القصبي (@algassabinasser) ٢ يناير ٢٠١٩
لقيط .. في وضح النهار
الله يحمانا وياكم من الشر
وبما أن الشيء بالشيء يذكر
سيعاد بث العاصوف على mbc الأسبوع القادم ! https://t.co/pzKFqHG0bW
وأثارت تغريدة القصبي موجة كبيرة من الانتقادات والاتهامات، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القصبي اتّخذ أسوأ الطرق للترويج لمسلسله بأسلوب مجرد من الإنسانية.
تسويق رخيص !— مـــســـتـــنـــيــر (@BlueSam2012) ٣ يناير ٢٠١٩
بركاتك هذي نتايجها— ttoo222 (@tto42224) ٢ يناير ٢٠١٩
وتجاهر بالعاصوف واعادته
ويلك من الله
كما طالب المتصفحون الكوميدي السعودي بالاعتذار على طريقة ترويجه للمسلسل، "بجعل جريمة إنسانية أداة للدعاية".
المصدر: "تويتر"