واشنطن تعيّن موفدا جديدا لدى تحالفها ضد "داعش"

أعلنت واشنطن أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، سيتولى أيضا مهام الموفد الخاص لواشنطن لدى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بعد استقالة بريت ماكغورك من هذا المنصب الشهر الماضي.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس الجمعة إنّ جيفري سيقوم بـ"قيادة وتنسيق جهود وزارة الخارجيّة لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب عن انسحاب مسؤول للقوات الأمريكية من سوريا، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، من دون الإضرار بأهداف الولايات المتحدة في سوريا والعراق، بما في ذلك الهزيمة النهائية لداعش".

وكان ماكغورك الذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما وثبّته ترامب في منصبه لتمثيل واشنطن لدى التحالف الدولي، قد أعلن استقالته في 21 ديسمبر بعد قرار ترامب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأصبحت استقالته سارية في 31 ديسمبر.

وبهدف طمأنة الحلفاء المنخرطين في التحالف الدولي، قالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إنّه "ليس هناك جدول زمني" للانسحاب العسكري الذي سيكون "منسّقًا جدًا" وذلك من أجل "عدم ترك فجوات يمكن أن يستغلّها الإرهابيّون".

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ويتمركز نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا غالبيّتهم قوات خاصة تُدرّب قوات محلية من الأكراد على قتال تنظيم "داعش".

وأثار إعلان ترامب سحب القوات من سوريا، جدلا واسعا في واشنطن، حيث حذر بعض المسؤولين الأمريكيّين من مغبّة الانسحاب السريع، خشية أن يتيح ذلك لروسيا وإيران التفرّد في هذا البلد.

المصدر: أ ف ب