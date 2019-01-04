رئيس هيئة الأركان العامة الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la6h
بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، الأوضاع في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن غيراسيموف ودانفورد أكدا أهمية الحفاظ على قناة الاتصال بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا.
وأوضحت أنه "جرت في 4 يناير، محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد.. وخلال المحادثات، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في سوريا و المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
المصدر: إنترفاكس
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)