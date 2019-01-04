 
مباشر

رئيس هيئة الأركان العامة الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

رئيس هيئة الأركان العامة الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا
RT
الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la6h

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، الأوضاع في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن غيراسيموف ودانفورد أكدا أهمية الحفاظ على قناة الاتصال بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا.

إقرأ المزيد
قاعدة حميميم الجوية
وزارة الدفاع الروسية: أوشكنا على الانتهاء من إعادة بناء البنية التحتية في قاعدتي حميميم وطرطوس

وأوضحت أنه "جرت في 4 يناير، محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد.. وخلال المحادثات، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في سوريا و المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لا يحتاج لمبردات.. شاهد السوق الأبرد على وجه الأرض