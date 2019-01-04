الأمم المتحدة تدعو الإمارات لإطلاق سراح ناشط حقوقي

حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الإمارات على إطلاق سراح الناشط أحمد منصور، والذي أيدت محكمة سجنه 10 سنوات لانتقاده الحكومة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، للصحفيين في جنيف: "نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر بحقه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير".

وأضافت: "نحث حكومة الإمارات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور، وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها".

وأشارت وكالة "أنباء الإمارات"، إلى أن محكمة أمن الدولة أيدت الحكم بسجن منصور، والذي وجه انتقادات لأداء الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكتسب الدرجة القطعية، كما تضمن الحكم غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار).

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وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن منصور "ليس الحالة الوحيدة في الإمارات"، إذ أن الناشط البارز ناصر بن غيث صدر عليه حكم بالسجن 10 سنوات في مارس عام 2017، بعد أن انتقد على "تويتر" ما اعتبره "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر و"تسييس القضاء" في الإمارات.

وكان منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر (49 عاما)، من بين 5 نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011، لكنهم حصلوا على عفو في العام ذاته.

وألقي القبض عليه مجددا في مارس 2017، لاتهامه بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تبث الفتنة والطائفية والكراهية".

المصدر: رويترز