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وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي: السيسي سيرفض فكرة تعديل الفترة الرئاسية

أخبار العالم العربي

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي: السيسي سيرفض فكرة تعديل الفترة الرئاسية
Reuters Amr Dalsh
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي المصري في البرلمان تامر الشهاوي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيرفض أي تعديل أو إجراء دستوري بالمادة الخاصة بالفترة الرئاسية.

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وأوضح المسؤول المصري أنه إذا طرحت أي اقتراحات من هذا القبيل، فسيرفضها السيسي.

وأضاف الشهاوي أن الرئيس السيسي يحترم الدستور والقانون الذي أقسم عليه واستفتى عليه ملايين المصريين، فلا أعتقد ذلك، مشيرا إلى أن فكرة تعديل الدستور مرفوضة من وجهة نظره ولابد أن يكون في مصر مناخ سياسي سليم.

وتمنى عضو مجلس النواب، من الرئيس أن يساعد ويدعم الأحزاب السياسية الضعيفة لكي تؤهل أشخاصا قادرين علي خوض السباق الرئاسي المقبل.

المصدر: القاهرة 24

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