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مواقع التواصل.. مواجهة بين جنود أمريكيين وسوريين

أخبار العالم العربي

مواقع التواصل.. مواجهة بين جنود أمريكيين وسوريين
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالت إنه لمواجهة كلامية وقعت بين جنود أمريكيين وعناصر من الجيش السوري عند نقطة تفتيش سورية بمحيط منبج في ريف حلب شمال غربي البلاد.

وذكر رواد مواقع التواصل، أن جنودا أمريكيين قدموا إلى نقطة التفتيش السورية، وطلبوا من أحد الجنود السوريين إنزال علم بلاده، إلا أن الأخير رفض، فيما الفيديو المرفق بالخبر، لا يظهر فحوى وطبيعة الحوار بين الطرفين.

المصدر: "فيسبوك"

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