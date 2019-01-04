الدوحة تعوّل على موسكو في رفع الحصار عنها

أشار سفير قطر لدى روسيا فهد بن محمد العطية، إلى أن روسيا بصفتها عضوا في مجلس الأمن، "قادرة على لفت انتباه المجتمع الدولي للحصار غير الشرعي المفروض من دول عربية على بلاده".

وأضاف السفير في حديث لوكالة "إنترفاكس": "أعتقد أن روسيا يمكنها لعب دور بناء جدا، لتذكير جميع الأطراف بعدم جواز انتهاك القانون الدولي وضرورة حل النزاعات باستخدام الآليات المرعية في النظام الدولي".

وطالب المجتمع الدولي بـ"تحميل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر المسؤولية عن انتهاكها القانون الدولي".

وأكد أنه رغم أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للتقليل من آثار حصار البلاد الاقتصادي على حياة المواطنين القطريين والمقيمين، إلا أن هذه التداعيات لا تزال ثقيلة.

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وقال، إن أكثر المشاكل حدة، هي تفريق العائلات وعدم القدرة على الوصول إلى الأصول المملوكة للقطريين في دول الحصار، وارتفاع كلفة حركة المسافرين، و"الهجمات التي تشنها وسائل الإعلام في الدول المعادية".

وختم بالقول: سنواصل التأقلم مع هذا الواقع، بغض النظر عن مدى صعوبته، لأن البديل هو الاستسلام الفعلي، والرضوخ للتخويف والتحول لتوابع للسعودية والإمارات ومصر، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا.

المصدر: "إنترفاكس"