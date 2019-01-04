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بوتين يبحث مع نتنياهو الأزمة السورية في ضوء الانسحاب الأمريكي المرتقب

أخبار العالم العربي

بوتين يبحث مع نتنياهو الأزمة السورية في ضوء الانسحاب الأمريكي المرتقب
RT
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي اليوم الجمعة الوضع في سوريا، ولاسيما في ضوء إعلان واشنطن نيتها سحب قواتها من هناك.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين بأن الحديث تمحور حول تطورات الوضع في سوريا بعد إعلان الولايات المتحدة عن قرب انسحاب قواتها، حيث أكد الطرفان ضرورة دحر الإرهاب بشكل نهائي والتقدم على طريق التسوية السياسية في سوريا بأسرع وقت ممكن.

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وأضاف: "أعرب الجانبان عن أملهما المشترك في تعزيز التنسيق عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية".

وأشار الكرملين إلى أن نتنياهو عبر عن تعازيه لروسيا قيادة وشعبا بضحايا كارثة مدينة مغنيتوغورسك وسط البلاد، حيث قتل 39 شخصا في انهيار مبنى سكني الاثنين الماضي إثر انفجار في أنبوب غاز المبنى المركزي، حسب التحقيق الأولي.

المصدر: وكالات

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