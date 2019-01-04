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بعد تصريحات رئيس الفيفا.. قرقاش يغرد عن مونديال قطر

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بعد تصريحات رئيس الفيفا.. قرقاش يغرد عن مونديال قطر
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اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن عجز قطر عن استضافة المونديال دون جيرانها يؤكد احتياج الدول الطبيعي إلى محيطها.

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إنفانتينو: ندرس مشاركة دول خليجية في استضافة مونديال قطر

وغرد قرقاش عبر حسابه في "تويتر"، النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول الى محيطها".

تغريدات قرقاش جاءت بعد تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو مؤخرا، حول إمكان مساعدة دول خليجية في تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

المصدر: "تويتر"

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