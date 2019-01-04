بعد تصريحات رئيس الفيفا.. قرقاش يغرد عن مونديال قطر

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن عجز قطر عن استضافة المونديال دون جيرانها يؤكد احتياج الدول الطبيعي إلى محيطها.

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وغرد قرقاش عبر حسابه في "تويتر"، النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول الى محيطها".

تغريدات قرقاش جاءت بعد تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو مؤخرا، حول إمكان مساعدة دول خليجية في تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول الى محيطها، مراجعة سياسات الامير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 4 января 2019 г.

المصدر: "تويتر"