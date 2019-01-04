أنباء عن مصرع قيادي "القاعدة" جمال البدوي المشارك في الهجوم على المدمرة الأمريكية "كول"

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن غارة أمريكية بطائرة دون طيار قتلت القيادي في "القاعدة" جمال البدوي، الذي شارك في الهجوم على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" عام 2000 قبالة عدن.

اخبار اليمن الان - عاجل.. أنباء عن مقتل القيادي القاعدي جمال البدوي بقصف أمريكي بمأرب https://t.co/8q3x43Zypipic.twitter.com/qqawtd1l9l — حضرموت نت (@7adramout_net) ٤ يناير ٢٠١٩

يتبع...