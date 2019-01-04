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أنباء عن مصرع قيادي "القاعدة" جمال البدوي المشارك في الهجوم على المدمرة الأمريكية "كول"

أخبار العالم العربي

أنباء عن مصرع قيادي
Reuters
طائرة أمريكية بدون طيار - صورة من الأرشيف
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ذكرت وسائل إعلام يمنية أن غارة أمريكية بطائرة دون طيار قتلت القيادي في "القاعدة" جمال البدوي، الذي شارك في الهجوم على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" عام 2000 قبالة عدن.

يتبع...

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