"الوطنية للتحرير" تستعيد مواقع من "تحرير الشام" في إدلب

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن "الجبهة الوطنية للتحرير"، استعادت الخميس مواقع سيطرت عليها "هيئة تحرير الشام"، وهي "النصرة" سابقا في ريفي إدلب وحماة إثر معارك دامية.

وحسب المرصد، فقد تمكنت "جبهة التحرير" من استعادة ميدان غزال وشهرناز والديرونة وشير مغار ومزرعة الجاسم وجب سليمان وشولين وارينبة وكرسعا والفقيع في القطاع الجنوبي من ريف إدلب وجبل شحشبو، وسوق الغنم قرب الشيخ مصطفى وترملا وتلمنس والغدفة وسفوهن والفطيرة وحيش ومواقع أخرى شرقي معرة النعمان.

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وذكر موقع "شام" السوري المعارض أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين "الجبهة الوطنية" و"هيئة التحرير" في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وريف حماة الشمالي الغربي.

وأشارت إلى أن المعارك في غرب حلب ما زالت متواصلة بين الطرفين في جمعية الرحال وأطراف خان العسل ودارة عزة، لافتا إلى أن "الهيئة الوطنية" المهاجمة لم تتمكن من تحقيق أي تقدم.

المصدر: وكالات