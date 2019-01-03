القاهرة: نتابع باهتمام حالة مواطنينا المحتجزين في إيران

صرح مساعد وزير الخارجية المصرية ياسر محمود هاشم، بأن الوزارة تتابع باهتمام شديد احتجاز مصريين على متن قارب إماراتي من قبل البحرية الإيرانية.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، على استمرار الجهود للتأكد من سلامة المواطنيّن المصريّين، مشيرا إلى أنهما بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية عبر البعثة المصرية في طهران، ومواصلة بذل الجهد للإفراج عنهما في أقرب فرصة ممكنة، فقد قدما إلي المحكمة المختصة للنظر في أمرهم بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية بالقرب من جزيرة أبو موسى.

وأضاف أن الوزارة سوف تستمر في متابعة هذه القضية، إضافة إلى واقعة احتجاز صيادين مصريين العام الماضي بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية عبر مركب صيد يعملان فيه، وهو مسجل في المملكة العربية السعودية.

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المصدر: RT