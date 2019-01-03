وزارة الدفاع الروسية: أوشكنا على الانتهاء من إعادة بناء البنية التحتية في قاعدتي حميميم وطرطوس

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية على وشك الانتهاء من إعادة بناء مدرج الإقلاع والهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

ووفقا للدفاع الروسية، فإن الجيش أكمل بناء تسع حظائر تستوعب 18 طائرة، بالإضافة إلى إعادة بناء مدرج بطول 2800 متر.

وأكدت أنه تم خلال عام 2018، بناء 3 مرافق مستودعات لتخزين العتاد العسكري.

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بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إنشاء البنية التحتية اللازمة في القاعدة الجوية، لصيانة وإعادة تزويد الوقود وزيوت التشحيم لجميع أنواع المعدات والطائرات.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إنشاء البنية التحتية اللازمة في القاعدة البحرية الروسية في طرطوس السورية، على وجه الخصوص، شقق سكنية للأفراد، ومواقف للمركبات.

المصدر: إنترفاكس