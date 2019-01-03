المؤتمر الجامع: سنلملم رموز ليبيا من العهد الملكي إلى القذافي

أكد محمد العباني رئيس اللجنة التحضيرية لـ"المؤتمر الليبي الجامع" أن المؤتمر يسعى في الفترة القادمة لحل سياسي داخل البيت الليبي يجمع كل الأطياف والأطراف في البلاد.

وقال العباني في تصريح لـRT إن "المؤتمر سيجمع كل الأطياف والأطراف سواء تلك التي شاركت في فبراير أو من رموز نظام القذافي أو حتى من النظام الملكي"، لافتا إلى أن "الصندوق الانتخابي هو الكفيل بفرز العناصر التي ينتخبها المواطن الليبي".

وأضاف: "أي ليبي ينتخب من قبل الشعب فنحن معه ونرفض إقصاء أي طرف بمن فيهم سيف الإسلام القذافي ووثيقة المبادئ الوطنية لدولة ليبيا الجديدة تنص على ذلك صراحة".

وعن رؤيته للدور الأممي في ليبيا، قال: "نرحب بدور الأمم المتحدة شرط أن يكون دور إشرافي وليس دور إملائي وهو ما لاحظناه في الفترة الأخيرة وأبلغناه صراحة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، وأكدنا له أن حل مشاكل ليبيا لن يكون سوى داخل البيت الليبي، فنحن شعب عربي له تقاليده ومرتبط ببعضه البعض وأي دور خارجي يفسد المشهد".

وفيما يتعلق باتفاق الصخيرات وملاحظات المؤتمر عليه، قال العباني:"الاتفاق يحتاج لتغييرات جوهرية من حيث الشكل والمضمون والأشخاص فهناك إقصاء لقوى سياسية بعينها وهو ما نرفضه ونحن عقدنا أكثر من 60 مؤتمر بالداخل الليبي وتوصلنا لحل 80 % من حل المشاكل العالقة".

وفي رده عن سؤال حول وجود اتصال بين المؤتمر وبين قيادة الجيش الليبي، قال: "نعم هناك تواصل ويباركون خطواتنا في لملمة الأطراف الليبية وقيام كل الأطراف بالتوقيع على وثيقة المبادئ يعد إنجازا هاما لنا لان التوقيع ملزم لكل من وقع عليه".

المصدر: RT