مكتب الملكة رانيا يصدر توضيحا بشأن أزيائها

نشر مكتب الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بيانا يوضح فيه ما يشاع عن كلفة ملابس وأزياء الملكة التي ترتديها خلال نشاطاتها اليومية.

وورد في البيان: "على مدار السنوات، كثر الحديث عن إنفاق الملكة على الملابس إلى أن أصبح موضع جدل ونقاش، وللأسف في بعض الأحيان جاء ذلك على حساب الكثير مما قدمته الملكة في شتى المجالات، ولربما كان من الأجدى بمكتبنا توضيح هذا الموضوع بشكل مباشر وصريح طوال تلك السنوات".

وأشار البيان إلى أن الملكة تسعى لتمثيل الأردن بشكل لائق، وتحرص باستمرار على تحقيق التوازن بين ذلك والاعتدال في الإنفاق.

ولفت البيان إلى أن معظم ملابس الملكة إما يتم استعارتها من دور الأزياء، أو تقدم كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات في تقديراتهن التي تنشرنها على (القيمة السوقية) للملابس فقط، مما يخلق انطباعا خاطئا ومخالفا للواقع.

وذكر أنه قد يستهجن البعض مبدأ (الاستعارة)، إلا أنها ممارسة شائعة عالميا ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها كما أن البعض قد يستنكر أن شخصية بمكانة الملكة تتقبل مبدأ (الاستعارة)، إلا أننا لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أي من صفحات الملكة على منصات التواصل إلا في حال كانت التصاميم أردنية.

وأشار المكتب في ختام البيان إلى أن التركيز على ملابس وإنفاق زوجات القادة في العديد من الدول واتهامهن بالإسراف ليس بجديد، وقد تم استغلاله كأداة سياسية تاريخيا، واليوم نرى البعض في الأردن يتبنى هذا النهج لتصوير الملكة على أنها بعيدة عن الواقع، وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. لذا قد يرفض هؤلاء هذا التوضيح ويشككون به من حيث المبدأ، سعيا منهم لبناء رأي عام زائف.

المصدر: مكتب الملكة رانيا العبد الله