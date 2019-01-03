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رجل دين إيراني يطارد امرأة في مترو طهران.. والسبب! (فيديو)

مجتمع

رجل دين إيراني يطارد امرأة في مترو طهران.. والسبب! (فيديو)
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه رجل دين إيراني، وهو يطارد امرأة في محطة مترو أنفاق طهران.

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وحسب وسائل الإعلام الإيرانية فإن رجل الدين كان يصيح على المرأة، ويطالبها بارتداء الحجاب.

واعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية أن هناك حملات تقاد من الخارج لتشجيع الإيرانيات على خلع الحجاب، حيث قال رجل الدين في الفيديو: "إيران قدمت الشهداء للحفاظ على قيم الثورة، ولذلك أطلب الالتزام بالحجاب".

وكانت حركة نسائية انطلقت خلال الأشهر الأخيرة تحت شعار "كاميراتي سلاحي" من أجل توثيق انتهاكات الشرطة الدينية في إيران بحق النساء، وتعديات بعض رجال الدين، فضلا عن تصوير وقفات لإيرانيات يخلعن الحجاب، أو يلوحن بوشاح أبيض في تعبير عن رفضهن للحجاب الإلزامي الذي تفرضه السلطات الإيرانية.

المصدر: وكالات + RT

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