بغداد تعلن عن دعمها لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية
Alsumaria
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9z8
أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم دعم بلاده لاستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية.
وقال خلال لقاء صحفي إن "العراق يدعم وحدة سوريا وعودتها إلى وضعها الطبيعي في العالم العربي والمنطقة واستعادة مقعدها في الجامعة العربية".
وأضاف: "يدعم العراق أيضا القضاء على الإرهاب في سوريا، ويشدد على ضرورة إعادة فتح المنافذ الحدودية وتنشيط تجارة البلدين البينية".
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)