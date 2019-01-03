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بغداد تعلن عن دعمها لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

بغداد تعلن عن دعمها لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية
Alsumaria
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أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم دعم بلاده لاستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية.

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مقر جامعة الدول العربية في القاهرة
وسائل إعلام: السعودية أبلغت الدول العربية بعدم ممانعتها في عودة سوريا للجامعة العربية

وقال خلال لقاء صحفي إن "العراق يدعم وحدة سوريا وعودتها إلى وضعها الطبيعي في العالم العربي والمنطقة واستعادة مقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف: "يدعم العراق أيضا القضاء على الإرهاب في سوريا، ويشدد على ضرورة إعادة فتح المنافذ الحدودية وتنشيط تجارة البلدين البينية".

المصدر: RT

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