 لجنة الصحة في كربلاء لـRT: ليس لدينا محال تبيع لحوم الحمير

نفى علاء الغانمي رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة كربلاء العراقية، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض على عصابة تبيع لحوم الحمير على أنها لحوم بقر.

وقال الغانمي لـRT، "ليس لدينا في كربلاء محال تبيع لحوم الحمير لا بالسر ولا بالعلن، والمعلومات التي خرجت غير صحيحة وكان هناك تسرع لدى بعض وسائل الإعلام العراقية بنقلها".

وأضاف: "كانت هناك شحنة من اللحوم الحمراء قادمة من محافظة أخرى لدخول كربلاء لكن عناصر في الاستخبارات اعتقدوا بأنها لحوم حمير، وبعد التحري بإرسال فرق مختصة، تبين أن اللحوم هي لحوم بقر وصالحة للاستهلاك البشري".

يذكر أن وسائل إعلام محلية عراقية نقلت عن مصادر غير معلنة في الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على شحنة من لحوم الحمير التي تباع على أنها لحوم بقر.

المصدر: RT