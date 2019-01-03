ديلي تلغراف: لندن منحت سرا إقامة دائمة لزوجة رفعت الأسد

كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن لندن منحت زوجة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، وأبناءها إقامة دائمة وبشكل "سري" في بريطانيا، مقابل استثمارات بملايين الدولارات.

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وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء، تحت عنوان "السماح سرا لقريبة الأسد الثرية بالعيش في بريطانيا"، إن الحكومة البريطانية منحت زوجة عم الرئيس الأسد وأبناءها الإقامة الدائمة منذ 2012.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجة الرابعة لرفعت الأسد (63 عاما)، وعدت الحكومة البريطانية باستثمارات بملايين الدولارات، ومنحت بموجبها إقامة دائمة في البلاد بشكل سري، كما تم منح الإقامة لثلاثة من أبناء رفعت الأسد في نفس الفترة، لاثنين من زوجته الرابعة، وواحد من إحدى زوجاته الأخريات.

وتحفظت الصحيفة على ذكر اسم زوجة رفعت الأسد وأبنائه "لاعتبارات قانونية".

المصدر: وكالات