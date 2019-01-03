العراق.. عبد المهدي يمدد فتح المنطقة الخضراء أربع ساعات إضافية

مدد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، فتح المنطقة الخضراء أربع ساعات إضافية بعد أيام على افتتاحها بشكل جزئي أمام المواطنين.

وجاء في خبر عاجل بثته قناة العراقية شبه الرسمية أن "رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مدد فتح المنطقة الخضراء من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة صباحاً بعدما كانت حتى الخامسة فجراً".

وافتتحت الحكومة العراقية قبل أيام المنطقة الخضراء في بغداد المحصنة بعد 15 عاما على إغلاقها أمام المواطنين العراقيين.

وبعيد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، في أعقاب الغزو الأمريكي للبلاد، أصبحت المنطقة التي كانت تضم القصور الرئاسية للنظام السابق وعلى مساحة 10 كيلومترات مربعة، مقرا للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، أبرزها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

المصدر: RT