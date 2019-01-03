 
مباشر

نتائج استطلاع RT آراء متابعيها عن أجمل إطلالة لفنانة عربية في 2018

أخبار العالم العربي

نتائج استطلاع RT آراء متابعيها عن أجمل إطلالة لفنانة عربية في 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9xx

أعلن موقع RT نتائج استطلاع أجراه حول الإطلالة الأجمل بين الفنانات العربيات لـ2018 وكشف أن الفنانة المصرية رانيا يوسف احتلت المركز الأول متقدمة على نظيرتها اللبنانية نانسي عجرم.

وحصلت الممثلة المصرية على (15.1%) من الأصوات مقابل (13.9%) للمطربة اللبنانية فيما احتلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المركز الثالث بمجموع أصوات بلغت نسبته (13.3%).

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أمنياتك لم تتحقق في 2018.. تعرف على وعود كبرى لم تتحقق كذلك!