نتائج استطلاع RT آراء متابعيها عن أجمل إطلالة لفنانة عربية في 2018
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أعلن موقع RT نتائج استطلاع أجراه حول الإطلالة الأجمل بين الفنانات العربيات لـ2018 وكشف أن الفنانة المصرية رانيا يوسف احتلت المركز الأول متقدمة على نظيرتها اللبنانية نانسي عجرم.
وحصلت الممثلة المصرية على (15.1%) من الأصوات مقابل (13.9%) للمطربة اللبنانية فيما احتلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المركز الثالث بمجموع أصوات بلغت نسبته (13.3%).
المصدر: RT
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