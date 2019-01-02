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مصدر لـRT : إلقاء القبض على رئيس حي مصر الجديدة

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT : إلقاء القبض على رئيس حي مصر الجديدة
Reuters
عناصر من الشرطة المصرية
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أفادت مصادر خاصة لـRT أن السلطات المصرية القت القبض على رئيس حي مصر الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية اعتقال رئيس الحي جاءت على خلفية شبهات بتلقيه رشوة بقيمة مليون جنيه.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، وذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي تم إطلاقها في العام 2014.

المصدر: RT

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