الرئيس العراقي يزور تركيا الخميس

يتوجه رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح الخميس في زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لإجراء مفاوضات مع قادة تركيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة العراقية، لقمان الفيلي، في بيان له اليوم الأربعاء أن الرئيس صالح يقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أنه سيعقد مفاوضات مع الرئيس التركي وكبار المسؤولين في إدارته لمناقشة "سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة".

وبين المتحدث أن الرئيسين سيبحثان الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوحيد الرؤى والأفكار بشأنها، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي "استكمالا للزيارات التي قام صالح بها سابقا لعدد من الدول العربية والإقليمية في سياق سياسة العراق الجديدة المتمثلة بالانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، وجهوده لتعزيز دور العراق ومكانته بين الدول الشقيقة والصديقة".

من جانبه، كشف وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم للصحفيين أن رئيس الجمهورية سيبحث في تركيا عدة ملفات وعلى رأسها القضايا الأمنية في المنطقة وملف سوريا.

وأشار الحكيم إلى وجود عدد من الوزراء ضمن الوفد المرافق لصالح، مؤكدا أن الرئيس سيلتقي أثناء الزيارة أيضا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال الوزير: "نتوقع من اجتماعاتنا غدا أن تكون مهمة، تطرح فيها القضايا الأمنية والقضايا المتعلقة بالحدود (بين العراق وتركيا) وملف سوريا، فضلا عن القضايا المتعلقة بالاستثمارات والعلاقات الثنائية".

ولفتت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن الحكومة العراقية تجري مباحثات مع دول المنطقة بشأن القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات الولايات المتحدة في سوريا، ما أثار مخاوف من حدوث فراغ قد يستغله تنظيم "داعش" لإعادة رص صفوفه.

وتنفذ أنقرة في شمال العراق عمليات عسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره تنظيما إرهابيا.

المصدر: السومرية نيوز + الأناضول