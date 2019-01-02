ملعب مدينة زايد يستضيف أول قداس لبابا الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية

أفادت صحيفة "National" الإماراتية بأن القداس العام لبابا الفاتيكان فرانسيس الذي سيجري في 5 فبراير القادم في أبو ظبي يمكن أن يشهده بشكل مباشر نحو 120 ألف شخص.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة الرسولية لجنوب شبه الجزيرة العربية الأسقف، باول هيندر، أن توزيع بطاقات الدعوة لحضور القداس سيتم عبر الكنائس الموجودة في شبه الجزيرة العربية. وأضاف في الوقت ذاته أن عدد الراغبين في الحضور قد يتجاوز بكثير قدرة استيعاب الملعب.

ومن المتوقع أن توزع معظم الدعوات بين الكنائس الكاثوليكية في الإمارات وعمان واليمن، فيما سيخصص جزء صغير منها للكنائس في البحرين والكويت وقطر.

وسيجري القداس العام للبابا فرانسيس في ملعب زايد " Zayed Sports City Stadium " في أبوظبي.

وأعلن المكتب الصحفي للفاتيكان في وقت سابق أن أول زيارة لبابا الفاتيكان في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات ستجري في الفترة ما بين 3 و5 فبراير القادم. وإضافة إلى ذلك ستكون هذه أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية. وقبل ذلك قام فرانسيس بزيارات إلى عدد من الدول الإسلامية، وبينها تركيا وأذربيجان ومصر.

وتمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والفاتيكان عام 2007. وقام في يونيو الماضي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بتسليم بابا الفاتيكان دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: نوفوستي