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وفاة شخص وجرح 77 مدنياً باحتفالات رأس السنة بينهم طفلة في العراق

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وفاة شخص وجرح 77 مدنياً باحتفالات رأس السنة بينهم طفلة في العراق
Reuters Khalid al-Mousily
احتفالات رأس السنة الميلادية في الموصل
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، وفاة شخص وإصابة 77 آخرين نتيجة الألعاب والعيارات النارية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية في عموم العراق.

وقال بيان للوزارة إن "الحصيلة الأخيرة للألعاب النارية في العراق يوم امس هي وفاة طفلة نتيجة طلق ناري، وإصابة 77 نتيجة الألعاب النارية".

وقالت وزارة الصحة العراقية إن "الطفلة هاجر عباس المصابة توفيت قبل قليل في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين لإصابتها بطلق ناري في الرأس ليلة البارحة".

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد شهدت احتفالات كبيرة بليلة رأس السنة الميلادية، ولم يكتف البعض من المحتفلين بإطلاق الألعاب النارية بل وقاموا بإطلاق العيارات النارية الحية في الهواء.

المصدر: RT

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