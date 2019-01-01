شبان في الأردن يتسلقون شجرة ضخمة لعيد الميلاد بحثا عن هدايا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يتسلقون شجرة عيد الميلاد داخل أحد المراكز التجارية في مدينة إربد، ويقومون بتوزيع الهدايا المعلقة عليها على المارة.

وأوضحت إدارة المركز التجاري أن تسلق الشجرة حصل بموافقتها، وبهدف توزيع الهدايا على الزبائن وخلق جو تفاعلي داخل المول.

وقالت الإدارة إن الهدايا علقت على الشجرة ليحصل عليها الزبائن بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

المصدر: موقع "عمون" الأردني