مصر تودع أطفال كفرهم الشيخ وأمهم بجنازة مهيبة
Globallookpress Philippe Lissac
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شيعت جنازة المرأة المصرية المذبوحة هي وأطفالها الثلاثة على يد زوجها والد الأطفال، في مشهد مهيب في محافظة كفر الشيخ المصرية.
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وتلخص المشهد في حضور الآلاف جنازة الأطفال الصغار، اليوم الثلاثاء، في موكب جنائزي مهيب ووسط حالة من الحزن الشديد على هذه الجريمة الشنيعة.
وكانت النيابة المصرية قد صرحت بدفن الجثث الأربع وذلك عقب قيام فريق من الطب الشرعي بمعاينة الجثث وتشريحها.
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وكشفت الداخلية غموض الجريمة، وتبين أن زوج المجني عليها وأطفالها ويعمل طبيبا بشريا هو المتهم بارتكاب الواقعة، واعترف أمام المباحث بجرمه وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
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