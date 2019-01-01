نتائج استطلاع RT لآراء قرائها.. ملك السعودية وولي عهده يحتلان الصدارة والأسد والسيسي في مرتبة متقدمة

أغلق موقع RT استطلاع الرأي لأبرز الأحداث في عام 2018، وشخصية العام في العالم العربي، حيث احتل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله الأمير محمد بن سلمان صدارة الترتيب.

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وجاء العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في المرتبة الأولى بنسبة (38.7%) بموجب (58846) صوتا، أما نجله الأمير محمد بن سلمان فجاء في المرتبة الثانية بنسبة (34.8%) بموجب (52770) صوتا، واحتل الرئيس السوري بشار الأسد المرتبة الثالثة بنسبة (8.1%) بموجب (12276) صوتا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتبة الرابعة بنسبة (6.9%) بموجب (10516) صوتا، ويليه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في المرتبة الخامسة بنسبة (6.8%) بموجب (10311) صوتا.

RT

أما أبرز الأحداث في العام المنصرم 2018 فجاء مونديال روسيا 2018 في المرتبة الأولى بنسبة 18.3%، وجاء في المرتبة الثانية لقاء دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بنسبة 15.1%، وفي المرتبة الثالثة جولة محمد بن سلمان العالمية بنسبة 13.3%، وتقاسم المرتبة الرابعة إسقاط الطائرة الروسية في سوريا ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بنسبة 12.8%، والمرتبة الخامسة اللقاء بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بنسبة 9.9%، والسترات الصفراء في باريس في المرتبة السادسة بنسبة 9.6%، ومقتل جمال خاشقجي في المرتبة السابعة بنسبة 7.1%.

RT

المصدر: RT