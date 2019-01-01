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السعودية... بدء العمل اليوم بتعليمات "صارمة وغير مسبوقة"

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السعودية... بدء العمل اليوم بتعليمات
Reuters
علم السعودية
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يبدأ في السعودية اليوم الثلاثاء العمل بتعليمات رسمية تمنع بيع الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمقاهي بكافة تصنيفاتها وأنواعها، إذا لم تحمل توضيحا للمشتري لعدد سعراتها الحرارية.

وتلزم اللائحة بوضع السعرات الحرارية على كل الوجبات لتمكن المتناول من معرفة كمية السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها، وتساعده في اختيار الوجبات الغذائية المناسبة ذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية.

وتفرض اللائحة عقوبات مشددة على المخالفين، تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة وسحب ترخيصها، وعقوبات أخرى متنوعة تعكس عزم المملكة على تطبيق اللائحة بدقة وحزم.

المصدر: وكالات

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