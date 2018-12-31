العاهل السعودي وولي عهده يريدان "تنمية العلاقة" مع السودان في المجالات كافة
AFP BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بمناسبة حلول ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك السعودي بـ"اسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السوداني ولحكومة وشعب السودان".
وأشاد العاهل السعودي بـ "تميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".
كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس السوداني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية
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