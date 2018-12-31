مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بمتشدد ذبح قبطيا في الإسكندرية

أكد طونى يوسف، نجل القتيل القبطي صاحب محمصة بالإسكندرية، تنفيذ حكم الإعدام في قاتل والده، المدعو عادل عبد النور والملقب "عسلية".

وأدين عسلية بذبح يوسف لمعي صاحب محمصة في منطقة خالد بن الوليد شرقي الإسكندرية، اعتراضا على بيعه الخمور.

ونشر نجل صاحب المحمصة تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها إن إدارة سجن برج العرب نفذت حكم الإعدام في المتهم بقتل والده.

وبحسب تصريحات صحفية لنجل المجني عليه فإن أسرة المتهم بقتل والده، استلموا جثته من مشرحة كوم الدكة عقب تنفيذ حكم الإعدام.

وتوجه بالشكر للقضاء والشرطة المصرية، على سرعة تنفيذ القصاص لوالده بعد عامين فقط من وقوع الحادث.

وكانت محكمة النقض، قضت في أبريل 2018، برفض الطعن المقدم من المتهم عادل عبد النور، على الحكم الصادر ضده بالإعدام، لاتهامه بقتل المجني عليه يوسف لمعي صاحب محمصة "رؤيا" بالإسكندرية، وتأييد حكم الإعدام.

وتعود أحداث القضية إلى يناير 2017، عندما ذبح المتهم عادل عبد النور، يوسف لمعي اعتراضا على بيعه الخمور، وترصده وانتظره داخل مقهى مجاور للمحمصة، وعند جلوسه، ذبحه من الخلف.

وسجلت كاميرات المحل تفاصيل الواقعة، وألقت قوة أمنية القبض على المتهم مختبئا في منزل مهجور داخل منطقة الرمل.

ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن بتنفيذ حكم الإعدام على المتهم بقتل صاحب المحمصة.

المصدر: المصريون