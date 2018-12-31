إيران تعلق على إعادة دول عربية فتح سفاراتها لدى سوريا

رحبت الخارجية الإيرانية بإعادة افتتاح سفارات دول عربية في سوريا، فيما تعهدت بأن تقف إلى جانب الشعب السوري ليس فقط في مرحلة الحرب، بل وفي فترة إعادة الإعمار أيضا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم الاثنين: "في بداية الأزمة وحينما كانت دول العالم والمنطقة تتصور أن الجماعات الإرهابية ستسيطر على مقاليد الأمور في سوريا وقفت الجمهورية الإسلامية وفق تحليل صائب إلى جانب الشعب السوري، واليوم فإن غالبية دول العالم أخذت تولي الاهتمام بذات وجهات النظر التي كانت تتبناها إيران وأخذت تبادر للرجوع إلى سوريا وإعادة فتح سفاراتها فيها".

وشدد قاسمي على أن إيران وكما قدمت مساعداتها الاستشارية العسكرية في وقت الأزمة والحرب ضد الإرهاب فإنها وفي مرحلة إعادة البناء والإعمار ستقف أيضا إلى جانب الحكومة والشعب السوري دعما للسلام والاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وتابع: "إننا متفائلون بمستقبل العلاقات بين إيران وسوريا... ونرحب بإعادة افتتاح سفارات سائر الدول وتعاونها في سوريا".

وأعلنت الإمارات، يوم 27 ديسمبر، استئناف العمل في سفارتها لدى دمشق والتي أغلقتها عام 2011، قائلة إن هذه الخطوة تؤكد حرص الحكومة الإماراتية على "إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين" إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعّل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة سوريا.

ويجري هذا التطور في ظل تعالي الأصوات في العالم العربي الداعية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، التي ألغيت عضويتها منها عام 2011 بعد نشوب الأزمة السورية التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

المصدر: فارس + وكالات