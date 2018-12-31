فلسطين.. الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتسريب عقار بالقدس لمستوطنين

أصدرت محكمة فلسطينية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن والأشغال الشاقة، بحق فلسطيني، متهم بـ"تسريب عقار في مدينة القدس المحتلة، للمستوطنين".

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان على صفحته الإلكترونية، إن المحكمة أصدرت حكما "بالأشغال الشاقة المؤبدة" بعد إدانة المتهم (دون أن تذكر اسمه) "بالتهمة المسندة إليه وهي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية"

هذا وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، قد كشفت الشهر الماضي أن القيادة الفلسطينية وجهاز المخابرات العامة، يتعرضان لضغوط وتهديدات "هائلة"، تهدف للإفراج عن معتقل، متهم بتسريب عقارات للمستوطنين في مدينة القدس.

وطالب السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، في نوفمبر الماضي بالإفراج عن "عقل"، كونه يحمل الجنسية الأمريكية.

المصدر: وكالات