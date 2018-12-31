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قوات الأمن اللبنانية: إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 24 شخصا

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قوات الأمن اللبنانية: إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 24 شخصا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
أرشيف - شاطئ بيروت
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أعلنت قوات الأمن اللبنانية تمكنها من توقيف 24 شخصا في إطار عمليات خاصة تهدف لإحباط الهجرة غير الشرعية عبر سواحل لبنان البحرية.

وقالت قوات الأمن إنه حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات هجرة غير شرعية عن طريق البحر. بنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوات الأمن الداخلي، بغية الحد من هذه الظاهرة، تمكنت في 29 ديسمبر الجاري وعلى شاطئ الشيخ زناد / العبدة من توقيف 23 شخصا (10 رجال و4 نساء و9 أولاد) من الجنسية السورية واللبنانية.

وأضافت أن كل الموقوفين صرحوا بأنهم كانوا يحاولون مغادرة الأراضي اللبنانية إلى قبرص بواسطة مركب يجهلون صاحبه.

المصدر: وكالة NNA

 

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