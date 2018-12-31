العراق يكشف عن أعداد الأجانب المتهمين بالإرهاب لعام 2018

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت إحصاء مفصلا لعام 2018 عن عدد الأجانب المتهمين بالانتماء لداعش خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى.

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وقال بيان لمجلس القضاء، اليوم الاثنين، إن "أعداد المتهمين بالإنتماء إلى تنظيم داعش خلال إحتلال محافظة نينوى وبعد التحرير والذين القي القبض عليهم، بلغت (616) متهما تمت محاكمتهم، فضلا عن(99) متهما لا زالت ملفاتهم قيد التحقيق والمحاكمة"، مبينا أن "هذه الأعداد تشمل المتهمين من الذكور والإناث وكذلك الأحداث".

وأضاف أن "عدد المتهمين الأجانب الذين ثبت انتمائهم لداعش الإرهابي والذين تمت محاكمتهم بلغ (508) أشخاص، وصدرت بحقهم أحكام وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي، حيث بلغ عدد الإناث منهم (466) أما الذكور (42)، وأما الأحداث منهم فقد بلغ عددهم (108) مدانين (31) ذكور و( 77 ) من الإناث".

وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى إلى أن "أعداد المتهمين من أفراد التنظيم الأجانب ممن لا زالت قضاياهم قيد التحقيق من الذكور وصلت إلى 24 متهماً، فيما وصلت أعداد الإناث إلى (67) متهمة، فضلاً عن متهمين اثنين من الذكور و(6) متهمات من الإناث لا تزال قضاياهم قيد المحاكمة".



المصدر: RT