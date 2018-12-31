العراق.. القبض على مسؤول أوامر تعذيب الإيزيديات في الموصل

ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على المسؤول عن أوامر التعذيب والاغتصاب بحق أبناء الديانة الإيزيدية في مدينة الموصل.

وقال بيان لقيادة العمليات إن "قوة من فوج المهمات الأول لواء المهمات التابع للمديرية قبضت على أحد المتهمين بالإرهاب في منطقة القيروان بالموصل".

وأضاف أن "المتهم كان مسؤولا عن إصدار أوامر التعذيب والاغتصاب بحق أبناء المكون الإيزيدي، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".



المصدر: RT