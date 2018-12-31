 
مباشر

العراق.. القبض على مسؤول أوامر تعذيب الإيزيديات في الموصل

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على مسؤول أوامر تعذيب الإيزيديات في الموصل
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9n9

ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على المسؤول عن أوامر التعذيب والاغتصاب بحق أبناء الديانة الإيزيدية في مدينة الموصل.

وقال بيان لقيادة العمليات إن "قوة من فوج المهمات الأول لواء المهمات التابع للمديرية قبضت على أحد المتهمين بالإرهاب في منطقة القيروان بالموصل".

وأضاف أن "المتهم كان مسؤولا عن إصدار أوامر التعذيب والاغتصاب بحق أبناء المكون الإيزيدي، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل هناك بوادر ازمة سياسية بين الأردن وإسرائيل؟