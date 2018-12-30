عبد المهدي يكشف عن لقاء مسؤولين عراقيين بالرئيس الأسد

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، إن مسؤولين أمنيين كبارا من بغداد، التقوا بالرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق.

ولمح عادل عبد المهدي إلى دور عراقي كبير في محاربة "داعش" مع استعداد القوات الأمريكية للانسحاب.

وفي إشارة إلى الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر بأنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا، صرح رئيس الوزراء العراقي للصحفيين بأن "هذا الأمر فيه الكثير من التعقيدات".

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وأضاف: "إذا حصلت أي تطورات سلبية في سوريا فإن ذلك سيؤثر علينا.. لدينا حدود تمتد لـ600 كيلومتر و"داعش" لا زال موجود هناك".

وأوضح عبد المهدي أن الوفد العراقي زار دمشق حتى تمتلك بلاده المبادرة ولا تتلقى النتائج فقط.

وذكرت مواقع إخبارية عراقية أن الزيارة جرت يوم السبت.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن بغداد سعت إلى اتخاذ خطوة أخرى أوسع في إطار ترتيباته الحالية مع سوريا والتي شنت بموجبها ضربات جوية على التنظيم هناك، ولم يذكر رئيس الوزراء تفاصيل في هذا الشأن.

وقال في رده على سؤال بشأن إمكانية تعزيز وجود القوات العراقية في سوريا: "هناك جماعات لا زالت تعمل في سوريا، والعراق هو أفضل الطرق للتعامل مع هذه الجماعات".

وكان رئيس الوزراء قال في وقت سابق إن نحو 2000 مقاتل من التنظيم ينشطون بالقرب من الحدود في سوريا ويحاولون العبور إلى العراق.

جدير بالذكر أن تنظيم "داعش" هُزم في العراق في العام 2017، لكنه بعض فلوله لا زالت تشن هجمات على قوات الأمن شمالي العراق.

المصدر: رويترز