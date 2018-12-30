تشاووش أوغلو يتصل بالجبير بعد إعفائه من منصبه

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي السابق، عادل الجبير، الذي أعفي مؤخرا من منصبه في إطار تعديل وزاري في المملكة.

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وقالت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة "الأناضول" الرسمية إن تشاووش أوغلو اتصل بالجبير اليوم الأحد على خلفية مغادرته منصب وزير الخارجية، دون الكشف عن تفاصيل المكالمة.

وأجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي، تغييرا وزاريا موسعا تضمن تقلد إبراهيم العساف حقيبة وزير الخارجية خلفا للجبير، الذي عين وزير دولة للشؤون الخارجية.

وأكدت السلطات السعودية لاحقا أن إصدار الملك سلمان الأمر بإعادة تشكيل حكومة البلاد كان متوقعا إذ يجب إجراء تعديلات وزارية واسعة كل 4 سنوات، مشيرة إلى أن الغرض من هذه الخطوة هو "الوفاء باحتياجات المملكة في السنوات الأربع القادمة وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة حول العالم".

إلا أن هذا التطور يأتي بعد أن قالت تقارير إعلامية عدة في وقت سابق إن العاهل السعودي اعتزم إجراء تعديلات واسعة في الأجهزة الحكومية وخاصة في حاشية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية الأزمة التي تواجهها المملكة بسبب مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأثار هذا الحادث أصداء دولية شديدة مصحوبة بانتقادات واسعة للسعودية التي اتهمتها تركيا بعدم الرغبة في التعاون على مستوى مناسب لتحديد ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين والسعي للتستر عليهم.

المصدر: الأناضول + وكالات