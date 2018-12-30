فوج سياحي فيتنامي يتحدى منفذي هجوم الجيزة في مصر (صور)

تحدى فوج سياحي من دولة فيتنام اليوم الأحد، منفذي هجوم الجيزة في مصر والذي راح ضحيته 3 سياح من فيتنام ومرشد سياحي مصري.

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وقام اعضاء الفوج بركوب رحلات البالون الطائر في محافظة الأقصر المصرية، حيث رفعوا العلمين الفيتنامي والمصري.

وقال الوفد الفيتنامي، حسبما نقلت عنهم الصحافة في مصر، أنهم يعلمون جيدا أن مثل تلك الحوادث يمكن أن تقع في كل دولة في العالم، مؤكدين أن مصر بلد جميل وهم يعشقون الاستمتاع بالشتاء في الأقصر وأسوان سنويا.

ويأتي ذلك في أعقاب تفجير داخل منطقة الجيزة يوم الجمعة الماضي، استهدف حافلة سياحية بالهرم، ما أسفر عنه مقتل 3 سياح من فيتنام ومرشد سياحي يحمل الجنسية المصرية.

المصدر: RT