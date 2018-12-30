 
مباشر

مصر.. انتحار سائح أمريكي في نيل الأقصر

أخبار العالم العربي

مصر.. انتحار سائح أمريكي في نيل الأقصر
Reuters
باخرة سياحية في الأقصر - صورة من الأرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9ke

انتشل رجال المسطحات المائية جثة سائح أمريكي الجنسية أقدم على الانتحار في مياه النيل أثناء قيامه بجولة سياحية رفقة زوجته على متن فندق عائم بين محافظة الأقصر وأسوان.

وذكرت مصادر أمنية بأن السائح صعد فوق سطح الباخرة "ر.ل." وألقى بنفسه في مياه النيل، بعدما نزع أغراضه الشخصية.

كما أكدت انتشال جثة السائح ومخاطبة السفارة الأمريكية تمهيدا نقل جثة السائح.

وقالت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر إن سائحين من إيطاليا شاهدا المواطن أثناء قيامه بالقفز في مياه النيل، لكنهما لم يدركا أنه كان يريد الانتحار.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكسكسي يجدد النزاع بين الجزائر والمغرب !