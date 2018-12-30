العراق ينفي منح بطاقة وطنية لمعارض بحريني بارز

فند المدير العام للجنسية والجوازات في العراق، اللواء هيثم الغرباوي، ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منح بطاقة وطنية لرجل الدين البحريني البارز الشيخ عيسى القاسم.

وقال اللواء الغرباوي: "بعد تدقيق نظام المعلومات المدني تبين أنه لا وجود لهذا الرقم الوطني والصورة وصورة الظل والاسم فضلا عن اسم الأم.. وما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو عبارة عن صورة معمولة بنظام (الفوتو شوب).

وأضاف أنه لا يمكن إطلاقا عمل نموذج للبطاقة الوطنية إلا من خلال الجهات المخولة بذلك لكونها تحمل سمات أمنية وفنية وتقنية عالية الجودة ولا يمكن تقليدها أو تزويرها.

المصدر: RT