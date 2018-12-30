السجن المؤبد لدبلوماسي عراقي سابق متورط بعملية اغتيال معارض

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما بالسجن المؤبد بحق دبلوماسي عراقي أدين بالتورط في عملية اغتيال معارض عراقي ببيروت عام 1994.

وجاء في بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى أن "المدان اعترف في مرحلة التحقيق بتورطه في عملية الاغتيال وأن دوره كان إخفاء الأسلحة التي نفذت بها العملية في العاصمة اللبنانية بيروت".

وأضاف أن "المدان كان يعمل في تلك الحقبة قائما بأعمال السفارة العراقية في بيروت، فضلا عن كونه ضابطا بجهاز المخابرات السابق الذي كان مسؤولا عن تلك العملية، وفضلا عن ذكره تفاصيل وكيفية تنفيذها".

ولفت البيان، إلى أن "المحكمة وجدت في الأدلة المتوفرة كفايتها لإدانة المتهم وفق أحكام المادتين 12/15 من قانون المحكمة الجنائية العليا".

ولم يذكر البيان اسم المدان ولا اسم الضحية.

المصدر: RT